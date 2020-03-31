Бывший конголезский президент Йомби-Опанго умер после заражения коронавирусом

ТАСС, 31 марта. Бывший президент Народной Республики Конго (в настоящее время Демократическая Республика Конго) генерал Жоаким Йомби-Опанго умер в понедельник во Франции на 82-м году жизни после инфицирования коронавирусом нового вида. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сына генерала Жан-Жака.

"Мой отец, бывший президент Йомби-Опанго умер во второй половине дня в понедельник (30 марта - прим. ТАСС) в американском госпитале коммуны Нёйи-сюр-Сен в окрестностях Парижа. Он стал жертвой коронавируса", - приводит агентство его слова. Позднее государственное конголезское телевидение подтвердило смерть бывшего президента, отмечает AFP.

Генерал Жоаким Йомби-Опанго, известный прозападными взглядами, стал президентом Народной Республики Конго после того, как 18 марта 1977 года был убит глава государства Мариана Нгуаби. Тогда по решению ЦК Конголезской партии труда (КПТ) власть перешла к Военному комитету партии, во главе которого находился Йомби-Опанго.

В 1978 году партийные лидеры начали проявлять недовольство политикой, проводимой Военным комитетом, обвинив Йомби-Опанго в оппортунизме, а в феврале 1979 года пленум ЦК КПТ решил распустить Военный комитет и передать всю полноту власти Комитету по подготовке 3-го чрезвычайного съезда КПТ. 8 февраля Дени Сассу-Нгессо был объявлен главой Народной Республики Конго.

Йомби-Опанго в 1997 году после свержения в ходе гражданской войны президента Паскаля Лиссубы, при котором занимал пост премьер-министра (1993-1996 годы), эмигрировал во Францию. В 2007 году его ссылка закончилась, и с тех пор бывший президент жил на две страны: Францию и Демократическую Республику Конго.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.