Премьер и вице-премьер Японии не будут вместе участвовать в совещаниях из-за коронавируса

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение не проводить встречи с одновременным участием в них японского вице-премьера и министра финансов Таро Асо из-за угрозы нового коронавируса. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Акихиро Нисимура.

"Премьер-министр Абэ сообщил членам правительства, что вице-премьер Асо не будет посещать встречи с его участием", - сказал заместитель.

В Японии уже насчитывается более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая около 700 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего заражений (443) среди жителей Токио. Число летальных исходов составляет 70.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.