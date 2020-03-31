СМИ: умер бывший вице-президент Сирии

БЕЙРУТ, 31 марта. /ТАСС/. Один из видных в прошлом сирийских политиков, бывший вице-президент страны Абдель Халим Хаддам умер во вторник в Париже от сердечного приступа на 88-м году жизни. Об этом сообщил ливанский портал "Ан-Нашра" со ссылкой на его ближайших помощников.

На протяжении своей политической карьеры Хаддам занимал важные государственные посты и считался одним из руководителей правящей в Сирии Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ). В 1970 году после "исправительного движения", на волне которого к власти в Дамаске пришел Хафез Асад, отец нынешнего президента Башара Асада, он был назначен министром иностранных дел и руководил сирийской дипломатией на протяжении 14 лет. В 1984 году Хаддам занял пост вице-президента и продолжал курировать внешнюю политику и межарабские отношения. После смерти Хафеза Асада в период с 10 июня по 17 июля 2000 года Хаддам исполнял обязанности главы государства, обеспечив переход власти в руки его сына Башара Асада.

В 2005 году на 10-м съезде ПАСВ, который обновил ряды партийной и государственной элиты, Хаддам объявил о своей отставке и выехал во Францию. Находясь в эмиграции, он выступил с рядом скандальных интервью на арабских телеканалах, в которых резко критиковал правящий в Дамаске режим. В 2006 году Хаддам создал за рубежом оппозиционный Фронт национального спасения (ФНС), рассчитывая на поддержку Саудовской Аравии, Соединенных Штатов и Франции. За эту антиправительственную деятельность бывший вице-президент был приговорен на родине заочно к пожизненному заключению и каторжным работам. Он был обвинен "в распространении ложных сведений с целью подрыва национального единства и поддержке заговора, направленного на захват власти антиконституционным путем".

Сирийские оппозиционные группировки за рубежом, которые начали 2011 году вооруженную деятельность против правительства Башара Асада, не делали ставки на Абдель Халим Хаддама, учитывая его принадлежность в прошлом к ПАСВ. Официальные источники в Дамаске не сообщали о смерти бывшего вице-президента.