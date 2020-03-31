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Ракетные запуски в КНДР

Британия осудила очередной запуск ракет, осуществленный КНДР

Форин оффис также призвал руководство КНДР присоединиться к усилиям по достижению денуклеаризации Корейского полуострова

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании осудил запуск баллистических ракет, осуществленный КНДР 29 марта. В заявлении, распространенном во вторник Форин оффисом, указывается на то, что санкции в отношении Пхеньяна должны сохраняться до тех пор, пока тот не прекратит осуществление ядерной и ракетной программ.

"Соединенное Королевство глубоко обеспокоено тем, что Северная Корея осуществила очередной запуск баллистических ракет малой дальности в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Это уже четвертое испытание баллистических ракет [КНДР] в этом месяце и семнадцатое за последний год, - говорится в документе. - Ракетная и ядерная программа Северной Кореи является угрозой для региональной и глобальной стабильности. До тех пор, пока Северная Корея не сделает конкретных шагов по их упразднению, санкции должны оставаться в силе".

Форин оффис также призвал руководство КНДР присоединиться к усилиям по достижению денуклеаризации Корейского полуострова. В ведомстве обращают внимание на то, что шаги в этом направлении должны быть "конкретными, необратимыми и верифицируемыми".

25 марта на брифинге после переговоров глав внешнеполитических ведомств G7 в формате видеоконференции госсекретарь Майкл Помпео призвал мировое сообщество добиваться от КНДР возвращения к переговорам посредством сохранения экономических санкций и политического давления. 29 марта КНДР провела испытательные стрельбы с целью подтверждения тактических и технических характеристик сверхбольшой многозарядной пусковой установки.

Теги
СШАКНДРВеликобританияРакетные запуски в КНДРПомпео, Майкл (Майк)
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