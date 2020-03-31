Мадуро заявил о подготовке в Колумбии наемников для покушений на руководство Венесуэлы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о подготовке военизированных наемников в лагерях Колумбии для покушения на жизнь первых лиц страны, а также нападения на гражданские и военные цели. Об этом говорится в письме Мадуро, адресованном руководителям стран мира. Посольство Боливарианской республики в Москве во вторник предоставило ТАСС его текст.

Мадуро напомнил, что 26 марта Соединенные Штаты предъявили ложные обвинения в причастности его самого и ряда других представителей властей Венесуэлы к наркотерроризму.

"В связи с этим я считаю необходимым рассказать о событиях, которые раскрывают извращенный заговор, стоящий за обвинениями Министерства юстиции [США], - говорится в послании. - Всего за день до этого, 25 марта, Боливарианская Республика Венесуэла осудила перед национальной и международной общественностью развертывание на территории Колумбии операции, направленной на покушение на жизнь президента республики, его родственников и высокопоставленных лиц государства, а также на нападение на гражданские и военные цели в нашей стране".

Мадуро добавил, что генерал в отставке Вооруженных сил Венесуэлы Кливер Алькала был назначен в качестве военного руководителя этой операции. Президент пояснил, что данное осуждение было сделано после того, как 24 марта "стало известно о контрольной операции на шоссе к северу от Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой, в ходе которой полиция этой страны задержала партию боевого оружия в гражданском автомобиле".

"Расследования показали, что это был современный арсенал оружия, который направлялся группе бывших венесуэльских и колумбийских военных и военизированных сил, которые обучаются в лагерях, расположенных в Колумбии", - добавил президент Венесуэлы.

Мадуро подчеркнул, что "неудачная вооруженная операция была первоначально разработана для проведения в конце этого месяца, в то время как вся Венесуэла борется с пандемией коронавируса".