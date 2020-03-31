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В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главреда издания "Ежедневник"

Сергея Сацука обвинили в получении взятки - $5 тыс. за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте "заказной" статьи

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Комитет Госконтроля (КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о получении взятки (в размере $5 тыс.) в отношении главреда делового онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука. Об этом во вторник сообщает пресс-служба КГК.

"Указанное должностное лицо, являясь главным редактором и владельцем интернет-ресурса "Ежедневник", приняло для себя денежные средства в сумме $5 тыс. за подготовку и размещение на принадлежащем ему сайте статьи, содержащей компрометирующие сведения в отношении конкурентов субъекта хозяйствования - компании "Анимед", - говорится в сообщении КГК. По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении журналиста применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время в рамках возбужденного уголовного процесса ведутся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия. Материалы уголовного дела планируются к передаче в следственный комитет Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) выступила с заявлением в связи с задержанием Сацука, призвав освободить его и прекратить уголовное преследование. БАЖ отмечал, что что Сацук известен как журналист и редактор, занимающийся журналистскими расследованиями, и одним из его громких расследований была серия публикаций в онлайн-издании "Ежедневник" о коррупции в системе здравоохранения Белоруссии.

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