СМИ: США не получали разрешения Багдада на развертывание ЗРК Patriot в Ираке

ТАСС, 31 марта. Соединенные Штаты еще не получили разрешения официального Багдада на развертывание зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Ираке. Об этом во вторник сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По его данным, "иракская сторона еще не дала своего согласия на размещение ЗРК на территории Ирака". Указывается, что Вашингтон в ходе переговоров по данному вопросу заверил Багдад, что "за безопасность комплексов полную ответственность будет нести американская сторона". Также отмечается, что США надеются "получить согласие иракский властей на размещение ракетных комплексов".

Некоторое время назад телеканал сообщил, что Соединенные Штаты приступили к размещению ЗРК Patriot в иракской провинции Анбар", расположенной на западе страны. По имеющимся сведениям, ЗРК размещаются на военной базе Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Официальных комментариев иракской стороны по данному поводу пока не поступало.

13 марта глава Центрального командования ВС США, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, генерал Кеннет Маккензи сообщил, что США начали переброску ЗРК Patriot в Ирак. Тогда он указал, что комплексы Patriot применяются для перехвата "ракет тех типов, которые Иран использовал в своей атаке в начале января", когда Тегеран нанес удар по базам ВС США в Ираке.

В конце января председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли сообщил, что Вашингтон запросил у Багдада разрешение разместить на территории Ирака ЗРК Patriot.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.