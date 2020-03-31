Трамп и Эрдоган подтвердили договоренности по прекращению огня в Сирии и Ливии

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел во вторник телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили приверженность мирному урегулированию ситуации в Сирии и Ливии, сообщается в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас как никогда важно для стран, находящихся в состоянии конфликта, особенно для Сирии и Ливии, соблюдать режим прекращения огня и добиваться урегулирования", - говорится в заявлении.