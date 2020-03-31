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Трамп и Эрдоган подтвердили договоренности по прекращению огня в Сирии и Ливии

Главы государств согласились, что сейчас особенно важно добиваться урегулирования конфликта

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел во вторник телефонный разговор с лидером Турции Тайипом Эрдоганом. Стороны выразили приверженность мирному урегулированию ситуации в Сирии и Ливии, сообщается в распространенном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас как никогда важно для стран, находящихся в состоянии конфликта, особенно для Сирии и Ливии, соблюдать режим прекращения огня и добиваться урегулирования", - говорится в заявлении.

Теги
СирияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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