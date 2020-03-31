Минюст США выявил новые случаи нарушений в работе ФБР после проверки

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США выявило по итогам проверки деятельности Федерального бюро расследований значительное количество новых нарушений при оформлении документов в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). Об этом сообщается в распространенном во вторник меморандуме генерального инспектора Минюста США Майкла Хоровитца.

"По итогам нашей проверки к настоящему времени мы пришли к выводу, что у нас нет уверенности в том, что ФБР выполняло процедуры (в рамках FISA) в соответствии с политикой ФБР", - говорится в документе.

В частности, в ведомстве отмечают, что не смогли получить доступ к целому ряду сопроводительных документов к заявкам на ведение слежки, которые требуются по закону. В таких документах сотрудники ведомства должны обосновать, что заявка опирается на достоверные факты, прежде чем она поступает на рассмотрение суда.

В результате из 29 случайно отобранных для проверки заявок у четырех сопроводительные документы с обоснованием слежки найти не удалось, а в трех случаях сотрудники ФБР вообще не были уверены, что они когда-либо составлялись.

Во всех остальных 25 заявках на слежку, к которым обоснование имелось, Минюст все равно выявил существенные недочеты. Приведенные в них факты, согласно выводам ведомства, либо не были подкреплены документально, либо противоречили документам, либо не были достаточно четко сформулированы.

Слежка за штабом Трампа

Нынешняя проверка началась после того, как в декабре 2019 года Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за предвыборным штабом Дональда Трампа. Инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля 2019 года обнародовал итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. Он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.