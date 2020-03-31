Помпео заявил, что гуманитарные поставки Венесуэле не подпадают под санкции США

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Предоставление США гуманитарной помощи странам, в частности Венесуэле, не подпадает под американские санкции. Об этом заявил на брифинге во вторник госсекретарь Майкл Помпео.

"Мы постоянно проводим обзор своей политики, чтобы быть уверенными, что она верна. Что касается гуманитарной помощи, медицинских поставок, оборудования, того, в чем нуждаются люди в это трудное время, то это не подпадает под санкции, - сказал Помпео, отвечая на вопрос, намерены ли США отменить санкции в отношении Каракаса в связи с пандемией коронавируса. - <...> В отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, <...> другие страны также получают американскую помощь, нет запрета для гуманитарной помощи".

"Но некоторые из этих стран продолжают создавать бомбы, ракеты, [наращивать] свои ядерные возможности, - сказал госсекретарь. - Печально наблюдать над тем, что эти правительства принимают решения, наносящие ущерб их гражданам".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.