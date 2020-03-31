Медведчук заявил о продолжении работы парламентского измерения "нормандского формата"

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса в странах Европы отрицательно сказалось и на выполнении инициативы о создании парламентского измерения "нормандского формата", однако участники этого процесса продолжают работу над урегулированием конфликта в Донбассе. Об этом в интервью украинским телеканалам во вторник заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"[Диалог] на паузе только в том плане, что все страны борются с пандемией. Но депутаты Европарламента обратились сегодня к верховному еврокомиссару, чтобы он дал оценку межпарламентскому измерению нормандского формата в составе парламентариев Германии, Франции, Украины и России", - сообщил он.

Медведчук подчеркнул, что участники процесса "продолжают отрабатывать эту тему, вести борьбу за мир в Донбассе", и заверил, что ни перед чем не остановится. "Естественно, сегодня стали невозможны те контакты и связи, которые имели место раньше, и последняя наша встреча 10 марта в Москве с руководством Госдумы, с депутатами Госдумы, с президентом РФ господином [Владимиром] Путиным еще раз продемонстрировала, что мы идем верным путем, мы идем путем, который может помочь установлению мира в Донбассе", - добавил он.

В декабре 2019 года Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным высказал идею об организации межпарламентского диалога в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция). Путин инициативу поддержал. Позднее Медведчук в составе делегации из числа украинских оппозиционеров провел встречу с парламентариями Франции и Германии, которые положительно восприняли его инициативу. Политик рассчитывает на скорую общую встречу представителей парламентов всех четырех стран.