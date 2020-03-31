В ЛНР прокомментировали новые условия Киева по консультативному совету

ЛУГАНСК, 31 марта. /ТАСС/. Выдвижение Киевом новых предварительных условий для создания консультативного совета демонстрирует неспособность или нежелание украинских властей выполнить уже достигнутые договоренности. Об этом во вторник ТАСС сказал представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил ранее во вторник, что создание консультативного совета по Донбассу в рамках политической подгруппы контактной группы "будет дальше рассматриваться после консультации с партнерами Украины из Франции, Германии, ОБСЕ".

Мирошник пояснил, что в протоколе заседания контактной группы от 11 марта уже зафиксированы обязательства сторон "на очередном заседании группы 25 марта 2020 года подписать решение Контактной группы об учреждении консультативного совета (рабочей группы по политическим вопросам) после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и Федеративной Республики Германия". "Там нет слов "согласовать", "утвердить" или "получить одобрение" в "нормандском формате". Просто провести консультации, которые и были проведены, и 25 марта подписать", - добавил представитель ЛНР.

Мирошник пояснил, что смысл консультаций "был не о создании консультативного совета, а об участии представителей трех сторон в работе консультативного совета".

"Сначала принципиальная договоренность о создании такой площадки была достигнута в контактной группе, а теперь, по словам Ермака, на это непременно нужно согласие "нормандского формата". Это совершенно новое и совершенно одностороннее пожелание Киева, - подчеркнул он. - Свое невыполнение обязательств представитель Киева пытается спрятать в бесконечных консультациях и обсуждениях. Выполнять и обсуждать - это разные вещи. Это достаточно ярко характеризует ту сторону, которой уже после достигнутой договоренности требуются все новые и новые консультации, обсуждения".

Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 - от неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая "диалоговая площадка" будет создана на следующей минской встрече, но этого не произошло.