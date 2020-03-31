Помпео допустил изменение политики по Венесуэле, Ирану и КНДР в случае необходимости

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. США допускают изменения во внешней политике в отношении ряда стран, включая Венесуэлу, Иран и КНДР, однако считают, что предоставление гуманитарной помощи и так не подпадает под американские санкции. Об этом заявил на брифинге во вторник госсекретарь Майкл Помпео.

"Конечно, мы постоянно оцениваем свою [внешнюю] политику на всех направлениях. Так что ответ [на вопрос], "готовы ли мы когда-либо пересмотреть это", - конечно! Мы постоянно пытаемся добиться того, чтобы у нас была верная политика на всех направлениях, - сказал Помпео, отвечая на вопрос, намерены ли США отменить санкции в отношении ряда стран в связи с пандемией коронавируса. - Что касается гуманитарной помощи, медицинских поставок, оборудования, того, в чем нуждаются люди в это трудное время, то это не подпадает под санкции".

"В отношении КНДР действуют санкции СБ ООН, <...> другие страны также получают американскую помощь, нет запрета на доставку гуманитарной помощи в эти места", - добавил он.

Вместе с тем госсекретарь отметил, что "некоторые из этих стран продолжают создавать бомбы, ракеты, [наращивать] свои ядерные возможности". "Печально наблюдать за тем, как эти правительства принимают решения, наносящие ущерб их гражданам", - сказал он.

По утверждению главы дипведомства, США пытаются оказать содействие Венесуэле, Ирану и КНДР. "Мы понимаем, что это [пандемия] гуманитарный кризис, и привержены предоставлению гуманитарной помощи населению этих стран. Мы чаще заботимся об этих людях, чем их собственное руководство", - сказал Помпео.