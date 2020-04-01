Поставка продуктов в пострадавшие провинции Сирии налажена после освобождения трассы М5

ХАМА /Сирия/, 1 апреля. /ТАСС/. Взятие под контроль сирийской армией трассы М5 сообщением Дамаск - Алеппо и обеспечение безопасного проезда по ней позволило наладить поставки продуктов в пострадавшие от боевиков провинции Сирии - Алеппо и Идлиб.

Трасса М5 является одной из основных магистралей в Сирии, связывает столицу Дамаск с экономическим центром и одним из крупнейших городов Алеппо. До недавнего времени проезд по части этой трассы был невозможен, так как она находилась под контролем боевиков. Последний участок перешел под контроль правительства Сирии совсем недавно, когда сирийские войска вошли в город Саракиб, расположенный на востоке провинции Идлиб. В Саракиб была введена военная полиция России для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 и М5.

"Мы относительно благополучная провинция, фактически центр Сирии, поэтому постоянно получаем указания и поручения из Дамаска, чтобы оказывать помощь пострадавшим провинциям, например Идлибу или Дейр-эз-Зору, - рассказал российским журналистам заместитель губернатора провинции Хама Амер Султан. - Мы делимся своими стратегическими запасами с пострадавшими областями. В основном это сельскохозяйственные продукты, хлеб, мука, овощи".

По его словам, из Хамы - одной из центральных провинций Сирии - теперь ежедневно отправляют продовольствие и предметы первой необходимости в пострадавшие провинции, которые восстанавливаются после освобождения от террористов.

"Мы отправляем продовольствие в Дейр-эз-Зор и Алеппо, причем делаем это практически каждый день. Благодаря действиям армии провинция Хама сейчас быстро наращивает темпы сельскохозяйственного производства", - пояснил вице-губернатор.

Также в Хаме принимают беженцев из пострадавших областей, а на предприятиях провинции работает много жителей провинций Идлиб и Алеппо.

Хлеб круглосуточно

В Хаме, которая несколько лет назад тоже пострадала от боевиков, сейчас постоянно открываются новые предприятия. "Из новых производств у нас - завод медицинского оборудования. Вы знаете, что это очень острая тема сейчас. Этот завод изготавливает всевозможные приспособления, облегчающие жизнь инвалидам - протезы, медицинские коляски и прочее", - сообщил Амер Султан.

Также в Хаме открыли два хлебозавода, которые снабжают продукцией крупнейшие города. Еще один крупный государственный хлебозавод, который снабжает традиционными сирийскими лепешками - хыбыз - не только мирных граждан, но и правительственную армию, в последние годы нарастил производство.

"У нас 96 работников, три линии, мы работаем круглосуточно, не останавливаемся вообще. Каждый день делаем 41 тонну хлеба, в последний день недели, в четверг [накануне выходных, которые начинаются в пятницу] - около 53 тонн. Мы поставляем хлеб не только гражданским, но и нашей армии, например по четвергам мы делаем для армии 26 тонн хлеба", - рассказал директор предприятия Ахмед Аль Нумар.

Продукция завода поставляется также в соседние города, поэтому сейчас, на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на предприятии уделяют особое внимание чистоте. "Каждому работнику с утра даем специальное мыло, почти каждые 15 минут он должен помыть руки. Также вы видели, что есть специальный человек, который распрыскивает хлорный раствор по полу", - поясняет директор.

До войны в Сирии Хама была одним из туристических центров страны. Люди со всего мира приезжали сюда посмотреть на визитную карточку города - древние колеса-нории для перекачки воды, которые являются самыми старыми из эксплуатируемых в мире. Их уже восстановили вскоре после освобождения провинции от террористов. Сейчас в парк, в котором они находятся, закрыт из-за карантина, связанного с профилактикой коронавируса, однако в будущем здесь ждут и местных жителей, и туристов.