СМИ: вооруженная сирийская оппозиция обстреляла город Саракиб в Идлибе

ТАСС, 1 апреля. Формирования непримиримой сирийской оппозиции, которые поддерживает турецкая армия, подвергла обстрелу из артиллерийских орудий город Саракиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб. Об этом в среду сообщило сирийское агентство SANA.

По имеющейся информации, в ночь на среду "вооруженная оппозиция выпустила несколько артиллерийских снарядов по городку Саракиб". По данным агентства, обстрел велся из населенного пункта, который находится под контролем турецких сил.

О возможных разрушениях или жертвах обстрела информации не поступало.

Несколько недель назад сирийские войска вошли в город Саракиб. В этот город была введена военная полиция России для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам, связывающим крупнейшие города страны со столицей Дамаском.