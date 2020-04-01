Бельгия официально стала участником программы по созданию истребителя F-35

ТАСС, 1 апреля. Бельгия официально присоединилась к программе по созданию многоцелевого истребителя F-35 Lightning II. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

"С компанией Lockheed Martin подписан контракт стоимостью $22,9 млн на присоединение правительственных структур Бельгии к программе по созданию истребителя F-35. Предполагается, что работы в рамках соглашения будут завершены к сентябрю 2023 года", - говорится в сообщении.

Контракт предполагает проведение базового проектирования и поддержку производства, технической готовности и логистического обслуживания F-35. "Контракт входит в соглашение между Бельгией и США стоимостью 5,1 млрд долларов на закупку европейской страной истребителей F-35", - отметили в Пентагоне.

В октябре 2018 года правительство Бельгии сообщило о победе F-35 в конкурсе на закупку новых истребителей. Предполагается, что Брюссель приобретет 34 машины в базовой конфигурации F-35A, которые заменят 54 истребителя F-16 ВВС страны.