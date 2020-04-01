{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ООН призвали страны продолжать метеонаблюдения, несмотря на пандемию

Генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас напомнил о сохраняющейся опасности стихийных бедствий

ЖЕНЕВА, 1 апреля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала государства продолжать наблюдения за погодой и климатом, несмотря на трудности, связанные с глобальной пандемией коронавируса. В заявлении, опубликованном в среду в Женеве, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас напомнил о сохраняющейся опасности стихийных бедствий и необходимости их раннего предупреждения.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Последствия изменения климата и стихийные бедствия по-прежнему дают о себе знать, подчеркнул Таалас, добавив, что "пандемия COVID-19 создает дополнительные трудности и может усугубить многочисленные риски". "Поэтому очень важно, чтобы государства уделяли внимание национальным инструментам раннего предупреждения и наблюдению за погодой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19", - констатировал генеральный секретарь.

Как пояснила пресс-служба ВМО, системы метеонаблюдения, например, их спутниковый компонент, а также в значительная доля наземных станций, работают в автоматическом режиме и, как ожидается, они продолжат функционировать без существенного ухудшения качества "на протяжении нескольких недель". Однако пандемия уже сказалась на работе некоторых элементов сети. В частности, резкое снижение интенсивности авиаперевозок лишило систему наблюдений важного источника информации о температуре в атмосфере, а также о направлении и скорости ветра. Кроме того, за последние две недели уменьшился объем сведений, поступающих с неавтоматизированных метеостанций, которые расположены в основном в развивающихся странах.

Теги
Борьба с изменениями климатаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Борьба с коронавирусом станет главной темой видеоконференции глав МИД НАТО 2 апреля
По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, НАТО "вносит свой вклад в борьбу с невидимым врагом"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС