В ООН призвали страны продолжать метеонаблюдения, несмотря на пандемию

ЖЕНЕВА, 1 апреля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала государства продолжать наблюдения за погодой и климатом, несмотря на трудности, связанные с глобальной пандемией коронавируса. В заявлении, опубликованном в среду в Женеве, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас напомнил о сохраняющейся опасности стихийных бедствий и необходимости их раннего предупреждения.

Последствия изменения климата и стихийные бедствия по-прежнему дают о себе знать, подчеркнул Таалас, добавив, что "пандемия COVID-19 создает дополнительные трудности и может усугубить многочисленные риски". "Поэтому очень важно, чтобы государства уделяли внимание национальным инструментам раннего предупреждения и наблюдению за погодой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19", - констатировал генеральный секретарь.

Как пояснила пресс-служба ВМО, системы метеонаблюдения, например, их спутниковый компонент, а также в значительная доля наземных станций, работают в автоматическом режиме и, как ожидается, они продолжат функционировать без существенного ухудшения качества "на протяжении нескольких недель". Однако пандемия уже сказалась на работе некоторых элементов сети. В частности, резкое снижение интенсивности авиаперевозок лишило систему наблюдений важного источника информации о температуре в атмосфере, а также о направлении и скорости ветра. Кроме того, за последние две недели уменьшился объем сведений, поступающих с неавтоматизированных метеостанций, которые расположены в основном в развивающихся странах.