СМИ: афганские власти и талибы достигли прогресса на переговорах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. На переговорах между представителями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые прошли в Кабуле, достигнут прогресс. Об этом, как сообщил в среду афганский телеканал Tolo News, заявил официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По его словам, "две группы [правительства и талибов] встретились лицом к лицу и обсудили технические вопросы освобождения заключенных". "На переговорах, которые проходили в афганской столице под наблюдением Международного Красного Креста, был достигнут определенный прогресс", - отметил Фейсал.

Он добавил, что прямой диалог между представителями афганских властей и талибов "продолжится вечером в среду и, возможно, в четверг".

Делегация "Талибан" прибыла во вторник в столицу Афганистана для контроля за процессом освобождения своих сторонников, находящихся в афганских тюрьмах. Эта группа, в которую входят три человека, должна отправиться из Кабула в город Баграм для "решения технических вопросов освобождения пленных талибов". Как подтвердил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, прибывшая в Кабул группа "займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу" согласно договоренностям, достигнутым между "Талибаном" и США.

25 марта представитель афганского правительства заявил, что освобождение заключенных талибов произойдет "очень скоро". Он, однако, не указал конкретной даты начала процесса освобождения сторонников радикального движения. Вместе с тем, как сообщал официальный представителя катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаиль Шахин, в ходе дискуссий представители Кабула, США, Катара, Международного Красного Креста и "Талибана" согласились, что процесс освобождения афганских радикалов "начнется 31 марта".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны были начаться еще 10 марта. Правда, обговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.