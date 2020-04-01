{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Продвижение "Талибана" в Афганистане

СМИ: афганские власти и талибы достигли прогресса на переговорах

Диалог между ними "продолжится вечером в среду и, возможно, в четверг"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. На переговорах между представителями правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые прошли в Кабуле, достигнут прогресс. Об этом, как сообщил в среду афганский телеканал Tolo News, заявил официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По его словам, "две группы [правительства и талибов] встретились лицом к лицу и обсудили технические вопросы освобождения заключенных". "На переговорах, которые проходили в афганской столице под наблюдением Международного Красного Креста, был достигнут определенный прогресс", - отметил Фейсал.

Он добавил, что прямой диалог между представителями афганских властей и талибов "продолжится вечером в среду и, возможно, в четверг".

Делегация "Талибан" прибыла во вторник в столицу Афганистана для контроля за процессом освобождения своих сторонников, находящихся в афганских тюрьмах. Эта группа, в которую входят три человека, должна отправиться из Кабула в город Баграм для "решения технических вопросов освобождения пленных талибов". Как подтвердил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, прибывшая в Кабул группа "займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу" согласно договоренностям, достигнутым между "Талибаном" и США.

25 марта представитель афганского правительства заявил, что освобождение заключенных талибов произойдет "очень скоро". Он, однако, не указал конкретной даты начала процесса освобождения сторонников радикального движения. Вместе с тем, как сообщал официальный представителя катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаиль Шахин, в ходе дискуссий представители Кабула, США, Катара, Международного Красного Креста и "Талибана" согласились, что процесс освобождения афганских радикалов "начнется 31 марта".

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны были начаться еще 10 марта. Правда, обговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Литва вводит запрет на пассажирское авиационное и паромное сообщение с 4 апреля
Исключением станет маршрут Киль-Клайпеда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС