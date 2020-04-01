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Пандемия коронавируса нового типа

Литва вводит запрет на пассажирское авиационное и паромное сообщение с 4 апреля

Исключением станет маршрут Киль-Клайпеда

ВИЛЬНЮС, 1 апреля. /ТАСС/. Правительство Литвы приняло решение запретить с 4 апреля все пассажирское авиационное и паромное сообщение, за исключением парома из немецкого города Киль в Клайпеду. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

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"С 00:00 часов (совпадает с мск) 4 апреля 2020 года запрещаются пассажирские перевозки в Литовскую Республику судами, паромами за исключением маршрута Киль-Клайпеда или при наличии разрешения министра внутренних дел, или же уполномоченного им лица", - приводит его слова агентство BNS.

Кроме того, согласно решению правительства, c 00:00 часов 4 апреля 2020 года запрещены все авиационные пассажирские перевозки из и в аэропорты Литвы, кроме случаев, когда такая перевозка будет разрешена литовской администрацией безопасности на транспорте и согласована с министрами транспорта и иностранных дел республики.

Эти ограничения не распространяются на передвижение товаров, указано в сообщении.

По последним данным, коронавирус обнаружен в Литве у 581 человека, за минувшие сутки было выявлено 44 новых случая заражения. С начала пандемии в республике из-за коронавируса умерли семь человек. Первый случай заражения в Литве был зафиксирован 28 февраля.

Теги
ЛитваПандемия коронавируса нового типа
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