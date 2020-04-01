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Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Обмен талибов на захваченных радикалами военных наметили на 2 апреля

Планируется выпустить из тюрьмы 100 радикалов, одновременно талибы обязуются передать афганским властям 20 военнослужащих

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Первый обмен заключенных в афганских тюрьмах сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на военнослужащих армии Афганистана, захваченных в плен талибами, будет произведен в четверг, 2 апреля. Об этом в среду сообщил афганский телеканал Tolo News.

По имеющейся информации, планируется выпустить из тюрьмы 100 сторонников радикального движения. Одновременно талибы обязуются передать афганским властям 20 военнослужащих, находящихся в плену у "Талибана". К такому соглашению пришли представители афганского правительства и группа талибов, прибывшая накануне в Кабул для проведения "технических переговоров" по этой проблеме.

Некоторое время назад официальный представитель Национального совета безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что на переговорах между представителями правительства и "Талибан", которые проходят в Кабуле, достигнут прогресс. По его словам, "две группы [правительства и талибов] встретились лицом к лицу и обсудили технические вопросы освобождения заключенных".

Делегация "Талибана" прибыла во вторник в столицу Афганистана для контроля за процессом освобождения своих сторонников, заключенных в афганских тюрьмах. Как подтвердил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, прибывшая в Кабул группа "займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу" согласно договоренностям, достигнутым между "Талибаном" и США.

25 марта представитель афганского правительства заявил, что освобождение заключенных талибов произойдет "очень скоро". Он, однако, не указал конкретной даты начала процесса освобождения сторонников радикального движения.

Вместе с тем, как сообщал официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаиль Шахин, в ходе дискуссий представители Кабула, США, Катара, Международного Красного Креста и "Талибана" согласились, что процесс освобождения афганских радикалов "начнется 31 марта".

Мирное урегулирование

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Согласно договоренностям, межафганские переговоры должны были начаться еще 10 марта. Правда, обговаривалось, что в рамках мер укрепления доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников "Талибана" и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанПродвижение "Талибана" в Афганистане
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