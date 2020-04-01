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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Трамп утверждает, что Иран или его сторонники готовят нападение на силы США в Ираке

Президент США пригрозил, что если это произойдет, Иран "заплатит очень высокую цену"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы или объекты в этой стране. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Исходя из имеющихся у нас сведений, мы убеждены, что Иран или поддерживаемые им силы планируют нападение на силы США и/или объекты в Ираке", - говорится в твите.

"Если это произойдет, Иран заплатит очень высокую цену!" - заявил Трамп.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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