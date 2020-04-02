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Пандемия коронавируса нового типа

Борьба с коронавирусом станет главной темой видеоконференции глав МИД НАТО

Видеоконцеренция будет проходить по закрытой связи, таким образом ее конфиденциальность гарантирована

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Борьба с коронавирусом нового типа и продолжение операция альянса в условиях пандемии станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО, которая пройдет в четверг вместо планового двухдневного заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, отмененного из-за карантина. Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, видеоконцеренция будет проходить по закрытой связи, таким образом ее конфиденциальность гарантирована.

НАТО борется с вирусом

"Борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО. Министры обсудят, как еще более эффективно использовать возможности НАТО для ответа на этот кризис, - заявил он. - НАТО не допустит, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности, поэтому министры также обсудят продолжение операций альянса [в условиях пандемии]. Мы подтверждаем, что мы продолжаем выполнять нашу ключевую задачу - обеспечивать эффективное сдерживание и оборону".

Он подчеркнул, что министры рассмотрят "меры, которые альянс и его страны принимают в ответ на нынешний кризис". Столтенберг заверил, что НАТО "вносит свой вклад в борьбу с невидимым врагом".

"Наши военно-транспортные самолеты уже доставили значительное количество медицинского оборудования и больничных коек. Только сегодня утром несколько самолетов доставили медицинский груз из Турции в Италию и Испанию в ответ на запрос о помощи через координационный центр НАТО по реагированию на кризисы. Кроме того, больницы, где есть свободные места в Германии, принимают пациентов из Италии и Франции. Врачи отправились в Италию из Албании и Польши, США доставили медицинское оборудование в Италию, Чехия подарила Италии и Испании 20 тысяч защитных медицинских костюмов", - заявил Столтенберг. По его словам, военные стран НАТО также участвуют в антиэпидемиологических мероприятиях в своих странах: разворачивают полевые госпитали, участвуют в транспортировке больных и обеззараживании общественных зданий, а также занимаются охраной общественного порядка.

Принимая помощь России

Отвечая на многочисленные вопросы журналистов о предоставлении Россией помощи государствам НАТО, наиболее пострадавшим от пандемии, включая Италию и США, Столтенберг подчеркнул, что все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса.

"В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу, - отметил генсек НАТО. - Именно это сейчас делают государства НАТО. Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает".

В то же время, НАТО намерена бороться с дезинформацией о коронавирусе в Европе и Америке, которая, по мнению альянса, в том числе исходит от России. Столтенберг заявил, что НАТО не намерена "бороться с дезинформацией", усиливая собственную пропаганду, а будет "сохранять открытость и говорить только правду".

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон также заявила, что Россия и США должны сотрудничать и помогать друг другу в борьбе с пандемией коронавируса. "В период глобального эпидемиологического кризиса любая помощь, которую мы можем предоставить друг другу, должна быть предоставлена. Если мы можем помогать друг другу, мы должны это делать", - сказала Хатчисон. Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российский самолет с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в США.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.

В настоящее время российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией. Его планируется открыть в начале апреля, там будут работать более 200 итальянских и российских специалистов, сообщило в среду Министерство обороны РФ.

Миссии НАТО

Столтенберг также отметил, что альянс планирует сократить к лету численность своей основной миссии - миссии инструкторов и советников НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" (Resolute support) с 16 до 12 тысяч человек. Это, однако не имеет отношения к коронавирусу, а является частью выполнения соглашений между США и афганскими повстанцами.

"Численность миссии НАТО в Афганистане к лету сократится до 12 тысяч человек в развитие достигнутых ранее договоренностей (между США и движением "Талибан", запрещено в РФ) о прекращении вооруженного противостояния", - отметил он.

Альянс также изучит возможности для расширения своей миссии по подготовке иракской армии. Эту тему НАТО обсуждает с января этого года в ответ на призыв президента США Дональда Трампа играть более широкую роль на Ближнем Востоке.

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БельгияПандемия коронавируса нового типа
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