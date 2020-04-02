Ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Ванкувере отменена из-за коронавируса

ТАСС, 2 апреля. Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая должна была проходить с 3 по 7 июля в канадском Ванкувере, отменена из-за пандемии коронавируса нового типа. Соответствующий пресс-релиз был опубликован вечером в среду на сайте организации.

"В совместном коммюнике, направленном членам ПА ОБСЕ 1 апреля 2020 года, председатель ассамблеи Георгий Церетели и глава канадской делегации Хеди Фрай объявили, что 29-я ежегодная сессия отменена из-за пандемии COVID-19 [заболевание, вызываемое новым коронавирусом]", - говорится в сообщении.

Тема 29-й сессии была заявлена как "Преодоление разногласий и построение безопасности человека от Ванкувера до Владивостока". По словам организаторов, помимо текущей ситуации с коронавирусом, на их решение повлияли "неопределенность и ожидаемые ограничения на поездки и проведение крупных мероприятий в ближайшие месяцы".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.