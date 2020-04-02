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Трамп обещает масштабный ответ на возможную вылазку в Ираке связанных с Ираном группировок

Ранее президент США выступил с утверждением, что Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы или объекты в этой стране

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ответ Вашингтона на возможную вылазку в Ираке связанных с Ираном группировок "будет масштабнее", чем в предыдущем таком случае.

"Просто у нас есть информация, что они планируют что-то. <...> Этим руководит Иран, не обязательно Иран, но группировки, поддерживаемые Ираном. Для меня это Иран", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме, призвав не совершать подобные действия в отношении США. "Для них будет очень плохо, если они это сделают", - сказал глава вашингтонской администрации.

11 марта при ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи погибли два американца и британка, 14 человек пострадали. Администрация США возложила ответственность за случившееся на шиитскую группировку "Катаиб Хезболлах". 12 марта в ответ на эту атаку США нанесли авиаудары по пяти складам "Катаиб Хезболлах" в Ираке, назвав удары оборонительными. "Это был очень мощный ответ. <...> Они ударили по одному месту, а мы - по пяти", - напомнил Трамп. "Этот ответ был масштабным, но в этот раз ответ будет масштабнее, если они сделают что-то", - добавил хозяин Белого дома.

Ранее в среду Трамп у себя в Twitter выступил с утверждением, что Иран или его сторонники в Ираке готовят нападение на американские силы или объекты в этой стране.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

США не стремятся к враждебности в отношениях с Ираном, выступают за проведение встречи руководства двух стран, заявил Трамп.

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СШАИранИракТрамп, Дональд
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