Трамп готов обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом в США

ВАШИНГТОН, 2 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов обсудить с претендентом на этот пост Джозефом Байденом ситуацию в стране в свете распространения коронавируса и методы решения данной проблемы. Американский лидер подтвердил это, отвечая в среду на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме.

"Да, абсолютно. Я бы хотел с ним поговорить, конечно", - подчеркнул республиканец Трамп, когда у него поинтересовались, готов ли он провести телефонную беседу по ситуации, вызванной вспышкой коронавируса, с демократом Байденом. Избирательный штаб Байдена ранее в среду заявил о его стремлении позвонить Трампу, чтобы обсудить способы борьбы с пандемией.

"Мне он кажется хорошим парнем. Но, откровенно говоря, я его не знаю хорошо. Думаю, что он, вероятно, хороший парень", - сказал Трамп про Байдена. "Да, я бы, конечно, ответил на его звонок. Можете ему передать", - добавил руководитель американской администрации.

Бывший вице-президент США Байден считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Борьбу с Байденом за право быть выдвинутым в ноябре кандидатом в президенты от демократов продолжает сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Однако у него практически не осталось шансов на победу в этой внутрипартийной схватке.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. По информации американского университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировали более 213 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 4,7 тыс. человек. Распространение коронавируса в США привело к переносу первичных выборов в ряде штатов, отмене многочисленных агитационных и иных мероприятий подобного рода.