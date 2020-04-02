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Reuters: США планируют бороться с заимствованием своих технологий китайскими военными

По данным агентства, речь идет, в частности, об оптических материалах, радиолокационном оборудовании и полупроводниках

ТАСС, 2 апреля. Администрация президента США работает над ужесточением торгового законодательства, чтобы ограничить поставки в Китай технологий и товаров, которые могут быть использованы в военной сфере. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет, в частности, об оптических материалах, радиолокационном оборудовании и полупроводниках, приобретаемых компаниями из Китая. По информации агентства, американские власти опасаются, что китайские компании могут использовать купленные в коммерческих целях товары в военной сфере. Источники агентства заявляют, что в Белом доме рассматривают три основные меры противодействия такому поведению КНР.

Первой из них является устранение различий между экспортом в Китай в коммерческих и оборонных целях. Также предлагается устранить возможность для китайских военных предприятий и армии приобретать ряд товаров, даже если они будут использоваться в гражданских целях, без предварительного получения соответствующей лицензии от американских властей. Третья мера предполагает ввести запрет для иностранных компаний импортировать в КНР некоторые американские товары без согласования с правительством США.

Теги
СШАКитай
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