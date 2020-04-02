СМИ: премьер Японии может отложить запланированную на май поездку в Москву

ТОКИО, 2 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может отложить официальный визит в Россию, который был запланирован на май. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo .

По данным источника агентства в правительстве страны, японская сторона приступила к рассмотрению соответствующего вопроса. Ожидалось, что Абэ посетит Москву в начале мая для участия в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в феврале глава МИД Японии Тосимицу Мотэги отмечал, что глава японского правительства в ходе своего визита в Москву может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время, как заявлял в том же месяце замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Россия пока не получала от Японии подтверждения, что премьер-министр Синдзо Абэ посетит 9 мая Москву.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду сообщил журналистам, что никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится. "Никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.