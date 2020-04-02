Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

МИНСК, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта. Такое мнение он высказал в четверг в интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии, фрагменты которого опубликовало агентство БелТА.

"У нас есть договор о создании Союзного государства", - отметил Лукашенко, добавив, что ни от одного пункта данного договора "мы не отказываемся". Президент Белоруссии продолжил: "Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта". Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не против единой валюты, однако эта валюта должна быть нейтральной - не белорусский и не российский рубль.

Он напомнил, что ранее говорил, что вопрос заключается в том, где будет эмиссионный центр этой валюты. "И даже не где, а кто будет управлять эмиссионным центром", - уточнил он. По словам Лукашенко, в первые годы после распада СССР белорусов "просто выкинули из рублевой зоны". "И в конце концов мы остались с советскими рублями, они [Россия] ввели российский рубль, а мы потом рисовали "зайчики", - отметил белорусский лидер. Он подчеркнул, что, во-первых, не хочет это повторять. "А во-вторых, где же тут тогда будет наш суверенитет?" - задался вопросом Лукашенко.

Лукашенко напомнил, что договор о создании Союзного государства предполагает создание равных условий для двух государств в целом, а также для предприятий и граждан. "Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек, - мы - большие, а вы - малые, - готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", - сказал он. По его словам, Белоруссия готова следовать условиям этого договора. Однако, как подчеркнул Лукашенко, железобетонный принцип заключается в равных условиях для людей, предприятий и государств.

В прошлом году Лукашенко заявил, что Минск не против введения единой валюты в рамках Союзного государства с Россией, но это не должен быть российский рубль. По его словам, выпускать единую валюту должен эмиссионный центр, созданный на равных условиях, такой пример можно найти в Евросоюзе.