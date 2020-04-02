Венгрия защищается от коронавируса… и от ЕС

Пандемия коронавируса нового типа, охватившая все без исключения государства Старого Света, спровоцировала на этой неделе первый серьезный политический конфликт внутри Европейского союза. Руководство ЕС осудило решение Национального собрания (парламента) Венгрии, предоставившего правительству страны во главе с Виктором Орбаном чрезвычайные полномочия на неопределенный срок. Брюссель усмотрел в этом угрозу демократии и гражданским свободам. Будапешт ответил, что если ему не хотят помогать, то пусть хотя бы не мешают вести борьбу с распространением коронавируса.

В письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 31 марта, Венгрия напрямую не упоминалась, но было совершенно очевидно, что речь идет именно он ней. Недвусмысленный сигнал был послан председателем ЕК на следующий день после голосования в венгерском парламенте. "Крайне важно, чтобы чрезвычайные меры не нарушали наши фундаментальные принципы и ценности", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, "любые чрезвычайные меры должны быть ограниченными и строго пропорциональными", они не могут "сохраняться неопределенно долго".

Еврокомиссия нередко говорит о себе как о хранителе Маастрихтского договора от 1992 года, положившего начало Европейскому союзу. Фон дер Ляйен, заступившая на свой нынешний пост четыре месяца назад, явно считает, что действия Венгрии не способствуют укреплению ЕС и закрывать на это глаза просто опасно. В то же время, как стало известно газете The New York Times, в Брюсселе сознают, что затевать громкие ссоры с кем-то из членов объединения сейчас нельзя. Сегодняшний политический императив - сотрудничество и взаимопомощь в борьбе со смертельно опасным заболеванием.

Отсюда - достаточно сдержанный тон официального заявления фон дер Ляйен и неофициальные заверения ее помощников в том, что юристы ЕК будут внимательно следить, как венгерское правительство во главе с Орбаном пользуется своими расширенными правами.

Без временных рамок

Национальное собрание, в котором две трети голосов принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", одобрило правительственный законопроект 30 марта. В его поддержку проголосовали 137 депутатов, против - 53. Кстати, расстановка сил в парламенте нынешнего созыва, сформированного по итогам выборов 2018 года, примерно соответствует тем политическим настроениям, которые существуют в венгерском обществе и сегодня. Согласно опросам, подавляющее большинство граждан поддерживают меры, предложенные Орбаном. Президент Венгрии Янош Адер, считающийся его союзником, подписал документ.

Новый закон наделяет премьер-министра широкими полномочиями, разрешая ему, по сути, игнорировать существующее законодательство и управлять страной на основании своих указов. Однако протесты со стороны внутренней оппозиции и ряда политических лидеров за рубежом вызвало даже не это. В конце концов, режим ЧП, сопровождающийся жесткими ограничениями, введен в связи со вспышкой коронавируса во многих странах.

Главные претензии к Орбану объясняются его решением продлить чрезвычайное положение, действующее в Венгрии с 12 марта, на неопределенный срок. В новом законе никаких временных рамок для этого не установлено. Поэтому критики премьера опасаются, что он попытается сохранить статус-кво максимально долго, чтобы сковать действия оппозиции, не допустить массовых протестов и оказать давление на независимые СМИ, которых и так осталось не слишком много.

"Ахиллесова пята" премьера

Оппоненты Орбана утверждают также, что он может использовать выданный ему карт-бланш для наступления на свободу печати. По новому закону тем, кто распространяет "фейковые новости", грозит уголовное наказание на срок до пяти лет, а власти уже высказывали претензии к "либеральным изданиям" в связи с публикациями о состоянии венгерской системы здравоохранения.