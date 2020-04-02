Венгрия защищается от коронавируса… и от ЕС

Пандемия коронавируса нового типа, охватившая все без исключения государства Старого Света, спровоцировала на этой неделе первый серьезный политический конфликт внутри Европейского союза. Руководство ЕС осудило решение Национального собрания (парламента) Венгрии, предоставившего правительству страны во главе с Виктором Орбаном чрезвычайные полномочия на неопределенный срок. Брюссель усмотрел в этом угрозу демократии и гражданским свободам. Будапешт ответил, что если ему не хотят помогать, то пусть хотя бы не мешают вести борьбу с распространением коронавируса.
В письменном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном 31 марта, Венгрия напрямую не упоминалась, но было совершенно очевидно, что речь идет именно он ней. Недвусмысленный сигнал был послан председателем ЕК на следующий день после голосования в венгерском парламенте. "Крайне важно, чтобы чрезвычайные меры не нарушали наши фундаментальные принципы и ценности", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, "любые чрезвычайные меры должны быть ограниченными и строго пропорциональными", они не могут "сохраняться неопределенно долго".
Еврокомиссия нередко говорит о себе как о хранителе Маастрихтского договора от 1992 года, положившего начало Европейскому союзу. Фон дер Ляйен, заступившая на свой нынешний пост четыре месяца назад, явно считает, что действия Венгрии не способствуют укреплению ЕС и закрывать на это глаза просто опасно. В то же время, как стало известно газете The New York Times, в Брюсселе сознают, что затевать громкие ссоры с кем-то из членов объединения сейчас нельзя. Сегодняшний политический императив - сотрудничество и взаимопомощь в борьбе со смертельно опасным заболеванием.
Отсюда - достаточно сдержанный тон официального заявления фон дер Ляйен и неофициальные заверения ее помощников в том, что юристы ЕК будут внимательно следить, как венгерское правительство во главе с Орбаном пользуется своими расширенными правами.
Без временных рамок
Национальное собрание, в котором две трети голосов принадлежат правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", одобрило правительственный законопроект 30 марта. В его поддержку проголосовали 137 депутатов, против - 53. Кстати, расстановка сил в парламенте нынешнего созыва, сформированного по итогам выборов 2018 года, примерно соответствует тем политическим настроениям, которые существуют в венгерском обществе и сегодня. Согласно опросам, подавляющее большинство граждан поддерживают меры, предложенные Орбаном. Президент Венгрии Янош Адер, считающийся его союзником, подписал документ.
Новый закон наделяет премьер-министра широкими полномочиями, разрешая ему, по сути, игнорировать существующее законодательство и управлять страной на основании своих указов. Однако протесты со стороны внутренней оппозиции и ряда политических лидеров за рубежом вызвало даже не это. В конце концов, режим ЧП, сопровождающийся жесткими ограничениями, введен в связи со вспышкой коронавируса во многих странах.
Главные претензии к Орбану объясняются его решением продлить чрезвычайное положение, действующее в Венгрии с 12 марта, на неопределенный срок. В новом законе никаких временных рамок для этого не установлено. Поэтому критики премьера опасаются, что он попытается сохранить статус-кво максимально долго, чтобы сковать действия оппозиции, не допустить массовых протестов и оказать давление на независимые СМИ, которых и так осталось не слишком много.
"Ахиллесова пята" премьера
Оппоненты Орбана утверждают также, что он может использовать выданный ему карт-бланш для наступления на свободу печати. По новому закону тем, кто распространяет "фейковые новости", грозит уголовное наказание на срок до пяти лет, а власти уже высказывали претензии к "либеральным изданиям" в связи с публикациями о состоянии венгерской системы здравоохранения.
Система эта испытывала серьезные проблемы и до пандемии. Как рассказала американской радиокомпании NPR Жофиа Колланьи, научный сотрудник будапештского Университета имени Этвеша Лоранда, "дело не только в нехватке медсестер и врачей, но и в том, что расходы на здравоохранение все время сокращаются". В свою очередь специалист по Венгрии из Принстонского университета в США Ким Лейн Шеппеле назвала медицину "ахиллесовой пятой" правительства Орбана. "И вдруг в эту ахиллесову пяту попадает огромная стрела - вот что такое нынешняя пандемия", - сказала эксперт.
Между тем уязвимые места в системах здравоохранения обнаружены сейчас практически по всему миру. Да и эпидемиологическая ситуация в Венгрии выглядит лучше, чем во многих других европейских государствах. Согласно официальным данным, по состоянию на утро 2 апреля в стране насчитывалось 585 заразившихся коронавирусом, 21 человек умер, 42 выздоровели. В то же время количество тестов на наличие инфекции составило лишь 16 401, что в процентном отношении с учетом численности населения меньше, чем, например, в соседней Австрии.
Просят не беспокоить
Чрезвычайные меры, которые уже приняты или намечены кабинетом Орбана в соответствии с новым законом, касаются в первую очередь медицины и экономики. И против них никто не возражает. "Оппозиционные партии требуют лишь одного: правительство должно установить предельный срок действия этого закона в 90 дней", - заявила депутат Национального собрания, сопредседатель партии "Диалог за Венгрию" Тимеа Сабо.
Лидеры других оппозиционных партий и ряда общественных организаций также опасаются, что правительство постарается сохранить свои чрезвычайные полномочия как можно дольше. Предлог для этого может появиться, если, например, вслед за пандемией начнется экономический кризис. Чтобы прекратить режим ЧП, вновь потребуются две трети голосов депутатов и согласие президента, а очередные парламентские выборы в Венгрии должны состояться только в 2022 году.
Такая ситуация вызвала упреки в адрес правительства Орбана со стороны не только Еврокомиссии, но и Европарламента, Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также некоторых видных европейских политиков. 1 апреля министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью газете Die Welt предложил отправить Венгрию на "политический карантин", а бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци написал в Twitter, что ЕС должен "просто исключить Венгрию из союза", если она не изменит своего поведения.
Отвечая оппонентам как в собственной стране, так и за рубежом, Орбан заявил при обсуждении законопроекта в парламенте, что дополнительные полномочия нужны правительству исключительно для борьбы с распространением коронавируса и оно "полностью откажется от них, как только завершится режим ЧП". А в ответ на критику со стороны генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич предложил ей повнимательнее прочитать новый закон и попросил: "Если вы не можете помочь нам во время нынешнего кризиса, то, пожалуйста, хотя бы воздержитесь от действий, которые подрывают наши усилия, предпринимаемые для нашей защиты".
В свою очередь министр юстиции Венгрии Юдит Варга в беседе с журналистами назвала опасения оппозиции "надуманными страхами", а официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач пояснил, что чрезвычайные полномочия необходимы кабинету министров для того, чтобы сделать процесс управления максимально оперативным. "Мы ведем войну против коронавируса, чтобы спасти жизни людей, и для этого нам надо иметь возможность принимать быстрые решения", - подчеркнул он.
Подождать и посмотреть
Тем временем независимые эксперты сходятся во мнении, что Брюссель сейчас не только не хочет, но и не может предпринять какие-то жесткие действия в отношении Будапешта. Статья 7 Договора о Евросоюзе допускает возможность применения санкций против его членов вплоть до лишения их права голоса в Совете ЕС, и пару лет назад Европарламент пытался инициировать такую процедуру против Венгрии. Тогда ее тоже обвиняли в нарушении демократических принципов, однако эти усилия натолкнулись на сопротивление Польши, проявившей солидарность со своим восточноевропейским соседом.
Варшава, как и Будапешт, выражает несогласие с политикой Брюсселя по проблеме беженцев, и до тех пор, пока решения в ЕС принимаются на основе консенсуса, их взаимная поддержка будет служить им гарантией неприкосновенности. Ну а что касается призывов бывшего итальянского премьера, то процедура принудительного исключения какой-либо страны из Евросоюза в договоре о его создании вообще не предусмотрена.
Поэтому в Брюсселе, с одной стороны, не собираются молча наблюдать за событиями в Будапеште, а с другой - не торопятся делать окончательные выводы по поводу чрезвычайных полномочий, предоставленных главе венгерского правительства. Как отметил сотрудник Венгерской академии наук, директор будапештского центра политических исследований Policy Solutions Андраш Биро-Надь, "надо посмотреть, как Орбан ими воспользуется".
Иван Лебедев