В Брюсселе не видят причин для беспокойства в связи с пребыванием военных РФ в Италии

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не видит причин для беспокойства по поводу пребывания в Италии российских военных, так как их пригласили итальянские власти для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Российские военные были приглашены властями Италии, поэтому я не думаю, что должна быть какая-либо причина для беспокойства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не обеспокоен ли ЕС пребыванием в Италии, являющейся членом НАТО, российских военнослужащих.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.