{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Брюсселе не видят причин для беспокойства в связи с пребыванием военных РФ в Италии

Их пригласили итальянские власти для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом, констатировал представитель внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Евросоюз не видит причин для беспокойства по поводу пребывания в Италии российских военных, так как их пригласили итальянские власти для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Российские военные были приглашены властями Италии, поэтому я не думаю, что должна быть какая-либо причина для беспокойства", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не обеспокоен ли ЕС пребыванием в Италии, являющейся членом НАТО, российских военнослужащих.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в город Бергамо (область Ломбардия) - один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияКонте, ДжузеппеПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Лукашенко надеется, что Белоруссия пройдет пик пандемии до Пасхи
Президент Белоруссии считает, что изолировать людей нет смысла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС