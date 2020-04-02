Глава МИД Италии не считает, что пандемия изменит геополитический баланс в мире

БЕРЛИН, 2 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо не считает, что эпидемия коронавируса приведет к изменению геостратегического баланса в мире. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью немецкому изданию Der Spiegel .

"Я не думаю, что геостратегический баланс сдвинется. Меня больше волнует, каковы будут последствия пандемии для мировой экономики", - сказал итальянский министр.

Отвечая на замечание журналиста, что Россия и Китай поспешили оказать помощь Италии, Ди Майо указал на то, что "и многие другие страны поддержали" его страну, в том числе Албания, Куба и Польша, а также Франция и Германия. "Президент США Дональд Трамп намерен поддержать нас $100 млн", - сообщил глава МИД. "Италия всегда была мостом между Востоком и Западом, но наша родина - это европейский и атлантический альянс", - добавил он.

Европа переживает свой "час ноль"

"Ситуации, как сегодня, у нас еще никогда не было", - считает Ди Майо. "Нет просто исторического сравнения для огромных последствий пандемии с точки зрения здоровья людей и экономики. Речь сейчас идет о будущем европейского народа", - полагает он. "Европа переживает свой "час ноль", - утверждает министр.

Глава итальянского МИД напомнил, что Китай и США намерены оказать многомиллиардную поддержку собственным фирмам для преодоления последствий распространения коронавируса. "Компании этих государств могут тем самым выйти из кризиса более сильными. На это мы в Европе должны найти соразмерный ответ", - считает Ди Майо. По его словам, ЕС необходимо сообща реагировать на кризис. "Мы нуждаемся во всей мощи ЕС и европейских госгарантиях, чтобы обеспечить будущее Европы", - призвал он. "Италия ожидает общего ответа на эту боль, которая затрагивает всех, поскольку сложная ситуация складывается и в Германии, Франции, Испании", - указал министр.

Ослаблять меры было бы безответственно

Касаясь возможности ослабления принятых в Италии из-за коронавируса ограничений, Ди Майо сказал, что "было бы безответственно планировать конкретные шаги, пока нет соответствующих сигналов от ученых". "Они говорят нам, что мы достигли пика, но мы его еще не преодолели", - подчеркнул глава МИД.