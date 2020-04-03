Трамп и Макрон обсудили скорый созыв встречи лидеров "пятерки" Совбеза ООН

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в пятницу по телефону скорый созыв встречи лидеров пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), которая будет посвящена вопросу борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Стороны говорили о последнем развитии событий вокруг [распространения] коронавируса. Президент Трамп заявил, что США вместе с народом Франции, а также выразил соболезнования в связи с погибшими в результате пандемии", - отметил Дир.

"Президенты обсудили созыв вскоре встречи лидеров государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН для наращивания сотрудничества ООН в борьбе с пандемией и гарантий [обеспечения] международного мира и безопасности, - говорится в заявлении. - Лидеры также рассмотрели важные региональные и двусторонние вопросы". При этом о сроках и форме переговоров "пятерки" не сообщается. Ранее шла речь о возможной встрече лидеров на полях Генассамблеи ООН в сентябре этого года.