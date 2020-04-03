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Сотрудничество в рамках СНГ

Лукашенко считает, что СНГ теряет свое значение для решения важных вопросов

Национальный эгоизм захлестнул всех, констатировал президент Белоруссии

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что СНГ утрачивает свое значение в качестве площадки для решения важных вопросов. Такое мнение он выразил в показанном в пятницу интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

"В последнее время национальный эгоизм, как говорит [президент РФ Владимир] Путин, захлестнул всех, в том числе и саму Россию, - сказал белорусский лидер. - Нас фактически уже разорвали на части".

По его словам, площадка СНГ используется в основном для встреч президентов, принятия заявлений. "Да, существует в какой-то степени зона свободной торговли. Но вы знаете, какая тут свобода: с изъятиями и ограничениями, даже в ЕАЭС, не говоря уже об СНГ. Что остается? Мало чего", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что страны Центральной Азии смотрят в сторону Китая. "Как бы мы ни хвастались и ни радовались, все-таки они смотрят на сильный Китай. Он здорово помогает и притом ведет себя корректно, достойно, - добавил президент. - Китай может помочь инвестициями и помогает миллиардами долларов".

Возвращение Украины маловероятно

Коснувшись Украины, белорусский лидер сказал, что маловероятно в обозримом будущем ее возвращение к работе в составе СНГ.

"Украина не вернется за это время в наше Содружество, сейчас уж слишком много повернуто [у Украины] в сторону Евросоюза, НАТО и США. Большая страна, не так просто будет развернуться, - сказал Лукашенко. - И самое главное, что сегодня и тенденций на Украине таких нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов".

Лукашенко отметил, что Украина видит, что происходит в союзах на постсоветском пространстве, в том числе в союзе Белоруссии и России. "И мне многие говорят: если вы с русскими, белорусы, практически от одного корня народы, не можете [поладить], так чего нам туда лезть, - заявил Лукашенко. - Точно так рассуждают политики на Украине, и они свою судьбу в основном уже связали с другим вектором, развернуться будет сложно".

По его словам, такой позиции придерживается в основном и президент Владимир Зеленский. "Хотя абсолютно адекватный человек, понимающий, что происходит, но, наверное, у него не хватает сил для того, чтобы жестко повернуться", - сказал Лукашенко. Он отметил, что возможно со временем что-то и произойдет, "но время работает не на нас - не на Россию, не на Беларусь во взаимоотношениях с Украиной".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство Украины заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем президент Петр Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСотрудничество в рамках СНГ
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