В Киеве заявили, что интенсивность работы в контактной группе снижается из-за пандемии

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. На интенсивность работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе негативно влияет пандемия коронавируса. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несомненно, глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и с последующими серьезными ограничительными мерами, принимаемыми различными странами, существенно влияют на интенсивность работы трехсторонней контактной группы и в целом на переговоры. Однако в этом нет никаких попыток политизации, а есть только строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла", - написал Кулеба в сети Facebook.

Министр подчеркнул, что прямого "диалога между Киевом и Донбассом" не существует. "Есть только абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого минского процесса и трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина, ОБСЕ и Российская Федерация", - добавил он.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Украины заверил, что ситуация с правами человека в стране не ухудшается. "Ни сегодня, ни вчера, ни в любой другой промежуток времени в Украине не происходит ухудшение ситуации с правами человека", - написал Кулеба.

Консультативный совет

2 апреля МИД РФ констатировал пробуксовку в работе контактной группы и заявил, что отказ Украины от договоренностей по консультативному совету перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в процессе урегулирования в Донбассе. В МИД отметили, что Украина отказалась от договоренностей по Донбассу 26 марта.