Каракас осудил поддержку ЕС планов США по созданию временного правительства в Венесуэле

ГАВАНА, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы считают, что поддержка ЕС предложенного США плана по созданию в южноамериканской стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти является попыткой продвижения интересов Вашингтона в регионе и неуважением к суверенитету Боливарианской Республики. Соответствующее заявление в пятницу распространил МИД страны.

"Европейский союз, флаги которого были спущены в нескольких городах его государств-членов в ответ на неспособность предложить решения по предотвращению распространения COVID-19, сегодня стремится поднять флаг США на священной и суверенной земле Боливарианской Республики Венесуэла, - говорится в документе. - Венесуэла вновь призывает государства ЕС уважать суверенитет ее народа и напоминает о том, что, как и все подписавшие Устав Организации Объединенных Наций, они должны уважать его принципы и цели".

Евросоюз в пятницу заявил о своей поддержке предложения США о создании в Венесуэле переходного правительства с целью подготовки там президентских и парламентских выборов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что "предложение США идет в русле позиции ЕС, предлагая мирный выход из кризиса через переговорный путь к демократическому правительству, которое сейчас необходимо как никогда".

План Вашингтона

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выдвигает план по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, предусматривающий создание в этой стране временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций. По его словам, США предлагают учредить "государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения" президентских и парламентских выборов, которые, "как ожидается, состоятся через 6-12 месяцев".

При этом, как пояснил Помпео, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер оппозиции Хуан Гуайдо должны признать, что переходное правительство является "единственным органом исполнительной власти во время переходного периода". Руководство Венесуэлы назвало инициативу попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), ОАГ и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.