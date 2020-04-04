С начала 2020 года в Донбассе от мин погибло 12 мирных жителей

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине с начала 2020 года зафиксировала в Донбассе 12 случаев гибели мирных жителей от взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщил в субботу глава миссии Яшар Чевик.

"В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения, - говорится в его заявлении на сайте ОБСЕ. - С 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от детонации мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек".

Глава СММ совместно с координатором проектов ОБСЕ на Украине Генриком Вилладсеном отметили важность проведения разминирования в Донбассе. "Существует насущная необходимость в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения", - подчеркнул Чевик.

Участники рабочей группы контактной группы по вопросам безопасности 24 марта вновь обсуждали необходимость разминирования местности вблизи линии соприкосновения в Донбассе. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что стороны достигли взаимопонимания о необходимости начала этой работы, для чего в ближайшее время решено составить детальные списки инфраструктурных объектов и социально значимых дорог, где она будет проходить.