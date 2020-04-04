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Пандемия коронавируса нового типа

ВМС США приняли в строй подлодку без официальной церемонии впервые с начала пандемии

В Минобороны страны отметили, что рассматривают возможность проведения церемонии ввода в строй SSN 971 Delaware в будущем

ТАСС, 4 апреля. Военно-морские силы (ВМС) США впервые с момента начала пандемии заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, приняли в строй атомную подводную лодку без проведения торжественной церемонии. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

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"ВМС США в субботу приняли в строй 18-ю атомную подводную лодку с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса Virginia, SSN 971 Delaware. Несмотря на отмену традиционной церемонии ввода субмарины в строй в связи с необходимостью соблюдать режим охраны здоровья и ограничениями на проведение массовых общественных мероприятий, ВМС официально зачислили подлодку в свой состав и ввели ее в режим готовности", - проинформировали в пресс-службе. Вместе с тем рассматривается возможность проведения церемонии ввода подлодки в строй в будущем, отметили в Минобороны.

Субмарина SSN 971 стала седьмым кораблем и первой подводной лодкой ВМС США, названной в честь штата Делавэр. Церемонии закладки и присвоения имени ПЛАТ состоялись соответственно в апреле 2016 года и октябре 2018 года. Подлодка стала 18-й ПЛАТ класса Virginia и последней, построенной по проекту Block III, все новые субмарины данного класса будут поставляться в конфигурации Block IV. Длина SSN 971 составляет 115 м, осадка - 10,3 м, глубина погружения - более 250 м, подводная скорость - более 25 узлов (46 км/ч), срок службы без замены ядерного топлива - более 30 лет.

Согласно официальным данным ВМС США, на вооружении состоит 18 ПЛАТ класса Virginia. Одной подлодке - Vermont - присвоено имя. Три ПЛАТ заложены, еще шесть находятся на разных стадиях строительства. В общей сложности ВМС США получат 28 субмарин данного класса. Основным вооружением подлодок класса Virginia являются торпеды Mk.48 ADCAP и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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