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Кризис в Сирии

СМИ: террористы убили восемь сирийцев в провинции Дейр-эз-Зор

По информации телеканала Surya, боевики похитили этих людей из города Эль-Маедин и пытались получить за них выкуп

ТАСС, 4 апреля. Террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) убили восемь мирных граждан в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Surya.

По его информации, боевики похитили этих людей из города Эль-Маедин и пытались получить за них выкуп. Пленники содержались в оазисе Эт-Табни в Сирийской пустыне, где укрываются остатки банд ИГ.

В марте подразделения сирийской армии провели несколько операций в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс против террористов, которые просочились туда с Восточного берега Евфрата из подконтрольных курдским формированиям районов. По сведениям газеты "Аль-Ахбар", банды ИГ терроризируют местные племена, нападают на их поселки по ночам, забирают у людей запасы продуктов, скот и деньги. Нередко они уводят с собой заложников с целью получения выкупа.

Террористы устраивают также засады на шоссе между Пальмирой и Дейр-эз-Зором, по которому перемещаются военно-транспортные колонны.

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СирияКризис в Сирии
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