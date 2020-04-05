AFP: умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас

ТАСС, 5 апреля. Экс-президент Гондураса Рафаэль Леонардо Кальехас Ромеро (возглавлял страну в 1990-1994 годы) умер в субботу в США на 77-м году жизни. Об этом сообщило AFP со ссылкой на семью политика.

По данным агентства, смерть Кальехаса наступила от сердечного приступа в одной из больниц американского города Атланта (штат Джорджия).

Рафаэль Кальехас родился в 1943 году в столице Гондураса Тегусигальпе. Во время пребывания на посту главы государства Кальехаса обвинили в коррупции, однако в 2005 году Верховный суд Гондураса полностью его оправдал.

Экс-президент также занимал пост главы Федерации футбола Гондураса, однако в связи с предъявленными ему американским судом в декабре 2015 года обвинениями по делу о коррупции в ФИФА он был отстранен от этой должности, а также пожизненно лишен права заниматься какой-либо деятельностью, связанной с управлением в футболе. Судебный процесс в Соединенных Штатах постоянно откладывался в связи с состоянием здоровья Кальехаса, а окончательный вердикт должен был быть оглашен 5 мая.