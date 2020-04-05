{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: умер бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас

Ему было 76 лет
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас EPA/ANDREW GOMBERT CORBIS
Описание
Бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас
© EPA/ANDREW GOMBERT CORBIS

ТАСС, 5 апреля. Экс-президент Гондураса Рафаэль Леонардо Кальехас Ромеро (возглавлял страну в 1990-1994 годы) умер в субботу в США на 77-м году жизни. Об этом сообщило AFP со ссылкой на семью политика.

По данным агентства, смерть Кальехаса наступила от сердечного приступа в одной из больниц американского города Атланта (штат Джорджия).

Рафаэль Кальехас родился в 1943 году в столице Гондураса Тегусигальпе. Во время пребывания на посту главы государства Кальехаса обвинили в коррупции, однако в 2005 году Верховный суд Гондураса полностью его оправдал.

Экс-президент также занимал пост главы Федерации футбола Гондураса, однако в связи с предъявленными ему американским судом в декабре 2015 года обвинениями по делу о коррупции в ФИФА он был отстранен от этой должности, а также пожизненно лишен права заниматься какой-либо деятельностью, связанной с управлением в футболе. Судебный процесс в Соединенных Штатах постоянно откладывался в связи с состоянием здоровья Кальехаса, а окончательный вердикт должен был быть оглашен 5 мая.

Теги
Гондурас
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Елизавета II призвала британцев проявить выдержку во время эпидемии
Королева Великобритании также отметила, что страна переживает "исключительно сложное время, которое принесет людям много боли и горя"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС