Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США от Демократической партии, предлагает однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. На съезде определится соперник действующего президента страны республиканца Дональда Трампа на выборах 3 ноября.

"Нам, возможно, придется провести виртуальный съезд", - заявил в воскресенье в эфире телекомпании ABC Байден. "Я считаю, что нам следует продумать такую идею сейчас. Нам, вероятно, не удастся собрать в одном месте 10, 20 или 30 тыс. человек", - пояснил демократ, говоря о съезде, отложенном с июля до августа.

Бывший вице-президент США высказал мнение о том, что Трамп "действует слишком медленно" в направлении введения ограничительных мер в стране из-за распространения коронавируса. "Вирус - это не его вина, но реагирование на вирус является его сферой ответственности", - констатировал Байден. Он предположил, что Трамп не хочет пользоваться медицинской маской, так как ему не нравится, как он будет выглядеть перед камерами в этом средстве индивидуальной защиты.

Национальный комитет Демократической партии 2 апреля в свете беспрецедентного кризиса в сфере здравоохранения, с которым столкнулись США на фоне пандемии коронавируса, решил перенести сроки проведения съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13-16 июля на неделю, которая начнется 17 августа. На выдвижение кандидатом от демократов на предстоящих выборах главы государства претендуют Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, Байден заручился поддержкой 1217 делегатов национального съезда, Сандерс - 914. Чтобы стать кандидатом в президенты от демократов, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Национальный съезд Республиканской партии запланирован на 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Трамп уже получил 1319 голосов делегатов - больше, чем необходимо для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 321,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8503 инфицированных умерли, выздоровели 15 044 человека. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.