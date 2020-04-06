СМИ: закрытие городов и полный карантин в Японии вводится не будут даже при режиме ЧС

ТОКИО, 6 апреля. /ТАСС/. Действующее законодательство в Японии даже в условиях режима чрезвычайной ситуации не позволит вводить тотальный карантин, блокировать населенные пункты и транспортные линии, а также принудительно прекращать деятельность большинства частных компаний. С таким разъяснением выступила в понедельник газета Yomiuri , комментируя сообщения о намерении премьер-министра Синдзо Абэ принять дополнительные меры по борьбе с распространением в стране нового коронавируса.

Ожидается, что о введении режима ЧС в Токио и в зоне крупнейшего на юго-западе страны города Осака он может официально объявить уже во вторник. Это законодательно наделит губернаторов этих районов правом просить или приказывать местному населению и в будние дни без крайней нужды не покидать жилища. Может быть ограничена или приостановлена деятельность школ, кинотеатров и других мест скопления людей. Губернаторы получат право реквизировать для создания временных госпиталей земельные участки и помещения, а также запасы медикаментов. Попытки воспрепятствовать этому могут быть пресечены в уголовном порядке.

В то же время губернатор Токио Юрико Коикэ уже сообщила, что гарантирует нормальную работу общественного транспорта, продовольственных магазинов и других необходимых населению структур, а также частных компаний. О введении комендантского часа или системы пропусков речь пока не идет.

За минувшие сутки в Японии было выявлено свыше 300 новых случаев заражения новым коронавирусом, из них 143 - в Токио. На втором месте префектура Осака. Всего в стране зафиксировано свыше 4,5 тыс. заражений, включая пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял на карантине в порту Иокогама. Умерли в общей сложности 104 человека, из них 10 - за предыдущие сутки. Более 70 пациентов остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.