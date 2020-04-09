Захарова заявила, что Россию беспокоит ситуация с коронавирусом в Идлибе и Эт-Танфе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия обеспокоена ситуацией в сирийской провинции Идлиб и в оккупированной США зоне Эт-Танф в связи с распространением коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В целом мы оцениваем обстановку на земле как стабильную. Основная угроза для страны сейчас, как и для всего мира, связана с распространением коронавирусной инфекции. Особую озабоченность вызывает положение на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Эт-Танфе и на северо-востоке", - сказала она.

Как отметила Захарова, в Заевфратье и зоне вокруг Эт-Танфа складывается потенциально взрывоопасная обстановка на фоне пандемии. "Гуманитарный доступ к этим районам отсутствует. По данным ООН, там сохраняется высокая концентрация мин, неразорвавшихся снарядов. Функционируют только две больницы и четыре центра первичной медико-санитарной помощи", - подчеркнула дипломат.

На этих территориях находятся переполненные тюрьмы, а также лагеря беженцев Аль-Хауль и Эр-Рукбан, в которых находятся десятки тысяч человек, добавила она.