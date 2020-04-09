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Минобороны Чехии подготовит ответ Шойгу по памятнику маршалу Коневу

По данным военного ведомства, памятник не могут передать российской стороне, потому что он является собственностью города, а не министерства

ПРАГА, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Чехии подготовит ответ на письмо главы российского военного ведомства Сергея Шойгу чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать РФ снесенный в районе Прага-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Как заявил в четверг журналистам пресс-секретарь Минобороны Ян Пейшек, военное ведомство не может передать монумент российской стороне.

"Мы получили письмо [Шойгу] и, конечно, подготовим ответ, - сказал он. - Памятник не наш, и поэтому мы не можем пойти навстречу российской стороне. Мы не можем передать то, что нам не принадлежит. Речь не идет о военном захоронении. Памятник [Коневу] является собственностью [района] Прага-6".

Чешские электронные СМИ привели выдержки из письма Шойгу, в котором подчеркивается выдающаяся роль маршала Конева в освобождении Праги и всей Европы от нацизма. Только в ходе пражской стратегической операции погибло и было ранено более 50 тысяч советских солдат, сражавшихся за свободу и независимость чешского народа. В письме, которое цитируют чешские СМИ, говорится, что в России не могут "остаться безучастными" к сносу памятника маршалу Коневу, в связи с чем Шойгу попросил чешского коллегу "как можно скорее передать памятник РФ".

Осуждение сноса памятника

Памятник маршалу Коневу был снесен 3 апреля по решению властей района Прага-6, на административной территории которого он был установлен. Пражский град резко осудил эти действия муниципалитета, а экс-президент страны Вацлав Клаус (2003-2013) охарактеризовал их как "наглость и трусость, степень которых трудно поддается измерению". Посольство РФ в республике также выразило возмущение демонтажем монумента.

Председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг в интервью ТАСС назвал снос памятника "кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов".

О памятнике маршалу

Памятник маршалу, согласно высказываниям представителей властей района Прага-6, в будущем планируется установить в Музее ХХ века. Средства на его создание готова выделить мэрия Праги. Однако пока нет ответа на вопрос, что это будет за музей и когда он возникнет.

Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором на площади Интербригады был установлен памятник Ивану Коневу. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Его инициатором был староста района Ондржей Коларж.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.

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