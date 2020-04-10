США призвали Россию принять более жесткие меры в отношении "Русского имперского движения"

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов считают "хорошим первым шагом" решение властей РФ отнести сайт "Русского имперского движения" (РИД) к числу содержащих экстремистские материалы, однако призывают принять более решительные меры в отношении этой националистической организации, которую Вашингтон добавил в список террористических. Об этом в четверг на брифинге для иностранных журналистов заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"Нам известно о запрете властями РФ на ведение сайта этой группировкой <...>. И хотя мы считаем это хорошим первым шагом, мы бы призвали правительство РФ принять более жесткие и решительные меры, направленные против организации, в судебном порядке преследовать лиц, которые могли нарушить какие-либо внутренние законы в России, закрыть учебные лагеря [этой организации], чтобы помешать им привлечь к полувоенизированной подготовке террористов, которые придерживаются идеи превосходства белой расы <...>. Россия взяла на себя ряд публичных обязательств относительно своих намерений бороться с международным терроризмом, и мы призываем ее выполнять эти обязательства по отношению к данной группировке", - сказал Сейлс.

Во время брифинга сотрудник Госдепартамента отказался ответить, обсуждал ли Вашингтон с Москвой свои действия в отношении организации. В ответ на вопрос о том, почему РИД была внесена в список террористических организаций именно сейчас, Сейлс заявил, что в первую очередь это связано "с ростом в последние годы угрозы, которую представляет по всему миру терроризм [со стороны] преследующих идеи превосходства белой расы". Кроме того, он отметил прошлогодний указ президента США Дональда Трампа, который расширил полномочия Госдепа в этом вопросе.

При этом Сейлс не ответил на вопрос о том, собираются ли власти США внести в список террористов украинский националистический батальон "Азов". "Я не могу забегать вперед относительно других решений о внесении в списки, которые мы можем рассматривать или не рассматривать, но я могу сказать, что мы всегда следим за другими группировками, которые соответствуют нашим критериям [для добавления в перечень террористических организаций]. Мы без колебаний будем решительно использовать наши санкционные инструменты против иностранных террористических группировок, которые угрожают нашим ценностям, интересам или нашим людям", - сказал Сейлс в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

О решении Вашингтона по РИД

О внесении РИД в список террористических организаций Вашингтон объявил в понедельник. Кроме того, в перечень попали три лидера организации: Станислав Воробьев, Денис Гариев и Николай Трущалов. Представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила в четверг, что власти США рассчитывали на пропагандистский эффект. При этом Захарова подчеркнула, что "какой-либо внятной и развернутой информации об обосновании своего решения в Вашингтоне не озвучили".

Согласно информации на сайте Минюста РФ, в соответствии с решением Беляевского районного суда Оренбургской области, принятым в 2012 году, сайт "Русского имперского движения" находится в списке экстремистских материалов. К таковым также отнесены два номера газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" и один номер журнала "Имперский Курьеръ. Орган Русского Имперского Движения". В едином федеральном списке организаций, признанных в РФ террористическими, "Русское имперское движение" не значится.