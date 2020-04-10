Трамп заявил, что был бы против оказания Китаем материальной поддержки Венесуэле

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты были бы недовольны оказанием материальной поддержки Венесуэле со стороны Китая. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы были бы недовольны, если бы это произошло. Я не говорил с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] по поводу этого аспекта [взаимоотношений] с Венесуэлой. Но если бы это произошло, мы были бы недовольны, я был бы недоволен", - сказал американский лидер.

Трампу задали вопрос, обеспокоен ли он таким развитием ситуации. "Я обеспокоен по поводу всего, именно поэтому я не так много сплю", - ответил президент.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с венесуэльским президентом Николасом Мадуро заявил, что Пекин может предоставить венесуэльской стороне материальную поддержку в борьбе с новым коронавирусом, послать своих высококвалифицированных специалистов для противодействия пневмонии.

Он также подчеркнул, что китайское правительство намерено оказывать конструктивное содействие политическому урегулированию проблемы Венесуэлы и поддерживает право народа данной страны самостоятельно решать свою судьбу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Венесуэле к настоящему моменту выявлено более 170 случаев заражения новым коронавирусом, зафиксировано девять летальных исходов.

Ситуация в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.