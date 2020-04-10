{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп назначил своим спецпредставителем по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли

Ранее он занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп учредил пост своего спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Биллингсли стал "специальным посланником президента по контролю над вооружениями". Работать он будет в структуре Госдепартамента США. До настоящего времени Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма.

В прошлом Биллингсли работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО. Кроме того, он прежде трудился в аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса США и частном секторе.

Как писала в феврале газета Politico, Трамп занимался поисками спецпосланника для переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Утверждалось, что главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Москвой, однако Трамп якобы мог настоять, чтобы спецпредставитель также занялся вовлечением в процесс разоружения Китая. Поиски кандидатуры, согласно данным Politico, шли с конца прошлого года. В числе потенциальных претендентов назывались бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) Ричард Берт, Биллингсли и Стивен Хэдли, являвшийся помощником по национальной безопасности у Джорджа Буша - младшего.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о командире "Хезболлах" в Ираке
Речь идет о Мухаммеде Каутарани
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС