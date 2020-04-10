Трамп назначил своим спецпредставителем по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп учредил пост своего спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее свидетельству, Биллингсли стал "специальным посланником президента по контролю над вооружениями". Работать он будет в структуре Госдепартамента США. До настоящего времени Биллингсли занимал должность помощника министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма.

В прошлом Биллингсли работал в Госдепартаменте США, Пентагоне, структурах НАТО. Кроме того, он прежде трудился в аппарате комитета по иностранным делам Сената Конгресса США и частном секторе.

Как писала в феврале газета Politico, Трамп занимался поисками спецпосланника для переговоров с Россией по контролю над вооружениями. Утверждалось, что главной сферой деятельности такого переговорщика должен стать диалог с Москвой, однако Трамп якобы мог настоять, чтобы спецпредставитель также занялся вовлечением в процесс разоружения Китая. Поиски кандидатуры, согласно данным Politico, шли с конца прошлого года. В числе потенциальных претендентов назывались бывший глава делегации США на переговорах с СССР по выработке Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) Ричард Берт, Биллингсли и Стивен Хэдли, являвшийся помощником по национальной безопасности у Джорджа Буша - младшего.