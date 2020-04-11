Трамп подписал указ, предписывающий властям США оказывать гуманитарную помощь Италии

"Хотя первостепенной и главной ответственностью властей США является забота об американском народе, помощь Италии поможет в борьбе со вспышкой COVID-19 и смягчении последствий кризиса, продемонстрировав одновременно с этим лидерство США вопреки кампаниям по дезинформации со стороны Китая и России", - утверждается в документе. Помощь со стороны США должна также "снизить риск повторной передачи вируса из Европы в Соединенные Штаты и содействовать функционированию ключевых цепей поставок".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения американской стороны о дезинформации по коронавирусу, заявила, что Россия обращалась в Госдепартамент "с требованием представить фактические подтверждения таких заявлений", однако не получила в ответ "никаких вразумительных объяснений подобных утверждений". Захарова назвала подобные обвинения в адрес России "беспочвенными" и "бессовестными" в условиях, когда весь мир борется с пандемией.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Москва расценивает "новые попытки обвинить Российскую Федерацию, приписать совершенно мифологические обвинения как неуместное продолжение русофобства, которое исповедуют определенные политические силы в Вашингтоне". Она заявила, что Россия выражает солидарность с американским народом и призывает ответственных политиков США "высказываться объективно".

Согласно последним данным, с начала эпидемии число инфицированных в Италии достигло 147 577 человек, из которых 18 849 умерли, почти 30,5 тыс. излечились. В США, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано 500 399 случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 693 человека. Выздоровели 28 837.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.