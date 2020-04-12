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Трамп в пасхальном поздравлении пообещал, что американцы скоро вновь соберутся на службы

Страна одержит победу над коронавирусом, заверил президент США

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пасхальном поздравлении пообещал, что страна одержит победу над коронавирусом и американцы скоро вновь соберутся на праздничные богослужения. Свое видеообращение к соотечественникам он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter.

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"Эта Пасха отличается от всех остальных, поскольку во многих случаях мы физически отдалены от наших церквей, - сказал Трамп. - Мы хотим сесть рядом друг с другом [в церкви], что нам так нравится, и это скоро вновь придет. Но сейчас мы сохраняем дистанцию".

"Мы выиграем эту войну. Мы вновь соберемся вместе в церкви", - заверил глава Белого дома.

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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