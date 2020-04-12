Трамп в пасхальном поздравлении пообещал, что американцы скоро вновь соберутся на службы

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пасхальном поздравлении пообещал, что страна одержит победу над коронавирусом и американцы скоро вновь соберутся на праздничные богослужения. Свое видеообращение к соотечественникам он разместил в воскресенье на своей странице в Twitter .

"Эта Пасха отличается от всех остальных, поскольку во многих случаях мы физически отдалены от наших церквей, - сказал Трамп. - Мы хотим сесть рядом друг с другом [в церкви], что нам так нравится, и это скоро вновь придет. Но сейчас мы сохраняем дистанцию".

"Мы выиграем эту войну. Мы вновь соберемся вместе в церкви", - заверил глава Белого дома.

Христианские конфессии, которые используют григорианский календарь, в 2020 году отмечают Пасху 12 апреля.