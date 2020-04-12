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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Украины хотят отложить большую приватизацию из-за коронавируса

Планируется, что Рада на внеочередном заседании 13 апреля рассмотрит внесение изменений в бюджет на 2020 год

КИЕВ, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины решило отложить запланированную на 2020 год масштабную приватизацию государственной собственности из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Это следует из проекта изменений бюджета на 2020 год, который был зарегистрирован в воскресенье в Верховной раде и размещен на ее сайте.

Согласно проекту поправок в бюджет, поступления от приватизации в этом году должны уменьшиться на 11,5 млрд гривен ($422 млн), или в 24 раза - до 0,5 млрд гривен ($18,35 млн).

Планируется, что Рада на внеочередном заседании 13 апреля рассмотрит внесение изменений в бюджет на 2020 год. 30 марта парламент отклонил первоначальный вариант секвестра госбюджета и отправил его на доработку. Новый вариант предусматривает сокращение доходов бюджета на 119,7 млрд гривен ($4,4 млрд), до 975,8 млрд гривен ($35,8 млрд), или на 11%. В то же время расходы госбюджета увеличатся на 82,4 млрд гривен ($3 млрд), или на 7%. Согласно проекту поправок, налоговые поступления уменьшатся на 145,4 млрд гривен ($5,33 млрд). Расходная часть госбюджета увеличится за счет создания фонда борьбы с коронавирусом, размер которого оставит 64,67 млрд гривен ($2,37 млрд).

Предельный объем дефицита бюджета увеличится более чем в три раза и составит 298,4 млрд гривен ($10,95 млрд). Правительство планирует покрыть дефицит за счет заимствований на сумму 296,7 млрд гривен ($10,89 млрд), а также за счет поступлений от приватизации.

В конце марта глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что власти страны из-за неблагоприятной конъюнктуры и ухудшения экономической обстановки в связи с пандемией приостановили программу приватизации крупных объектов госсобственности. Он уточнил, что от так называемой малой приватизации, ориентированной на продажу госсобственности малому и среднему бизнесу, государство на период кризиса не отказывается.

3 марта на Украине выставили на приватизацию 431 государственное предприятие. Ранее правительство согласовало проект закона, который допускает приватизацию стратегических госпредприятий, в том числе энергетических и оборонных, среди которых "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Черноморнафтогаз", ряд оборонных заводов, "Укржелдорога", "Укрпочта" и другие. В документе указано, что часть госкапитала в этих предприятиях не должна быть менее 50% плюс одна акция.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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