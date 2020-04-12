В столице Сомали вводится комендантский час

ПРЕТОРИЯ, 12 апреля. /ТАСС/. Федеральное правительство Сомали приняло решение о введении в столице страны Могадишо комендантского часа в связи с пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье сомалийский информационный портал Goobjoog News со ссылкой на полицейские власти страны.

"Комендантский час вводится со среды, 15 апреля, он будет действовать с 20:00 до 05:00", - цитирует он руководителя полиции генерала Абди Хассана. Ограничивается также передвижение людей, будут закрыты все магазины, за исключением продуктовых. Открытыми останутся также аптеки и медицинские центры.

На текущий день в Сомали насчитывается 21 инфицированный новым коронавирусом.